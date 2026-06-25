Fête du 14 juillet cérémonie, repas et bal des pompiers, feux d’artifice Yssingeaux
Fête du 14 juillet cérémonie, repas et bal des pompiers, feux d’artifice Yssingeaux mardi 14 juillet 2026.
Yssingeaux
Fête du 14 juillet cérémonie, repas et bal des pompiers, feux d’artifice
Centre-ville Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Cérémonie officielle à 10h, repas et bal des pompiers avec feux d’artifice en soirée
.
Centre-ville Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30 mairie@yssingeaux.fr
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English :
Official ceremony at 10 a.m., followed by a meal and the firefighters’ ball with fireworks in the evening
L’événement Fête du 14 juillet cérémonie, repas et bal des pompiers, feux d’artifice Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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