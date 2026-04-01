Visite de la Grande Mosquée d’Angers, Grande Mosquée d’Angers, Angers

Informations pratiques

Visite de la Grande Mosquée d’Angers 19 et 20 septembre Grande Mosquée d’Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La nouvelle mosquée d’Angers vous ouvre ses portes !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir la nouvelle mosquée d’Angers, située dans le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin.

Cet événement est une occasion unique de visiter ce nouvel édifice, d’en apprendre davantage sur son architecture, son histoire et son rôle au sein de la ville. Des bénévoles seront présents pour répondre à vos questions et échanger dans un esprit de dialogue, de convivialité et de découverte mutuelle.

Que vous soyez curieux de découvrir ce lieu, intéressé par le patrimoine culturel et religieux de notre territoire ou simplement désireux de partager un moment de rencontre, vous êtes les bienvenus.

Entrée libre et ouverte à tous.

Nous serons heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir ce lieu de spiritualité, de culture et de partage qui s’inscrit désormais dans le patrimoine vivant de notre ville.

Venez nombreux !

Grande Mosquée d’Angers 18 boulevard Lucie et Raymond Aubrac, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0614356489 https://mosquee-angers.fr/ Située au cœur du quartier des Hauts-de-Saint-Aubin à Angers, la nouvelle mosquée ouvrira prochainement ses portes pour accueillir les fidèles et les habitants du quartier. Conçue comme un lieu de prière, de rencontre et de partage, elle a vocation à favoriser le vivre-ensemble, le dialogue et la transmission des valeurs de respect, de solidarité et de fraternité. Cette ouverture marque une étape importante pour la communauté musulmane angevine et contribuera à la richesse culturelle et sociale du quartier.

La nouvelle mosquée d’Angers vous ouvre ses portes !

©l’Ama