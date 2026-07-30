Visite de la Grande Vignolle Domaine Filliatreau Turquant
samedi 19 septembre 2026 · Turquant
Informations pratiques
Turquant
Visite de la Grande Vignolle Domaine Filliatreau
Route de Montsoreau Turquant Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ce logis seigneurial de la fin du 15e siècle, offre un contraste saisissant avec l’aspect brut des caves, de la roche et une belle vue sur la levée de la Loire.
Visite du logis seigneuriale troglodytique de la fin du 15e siècle, accompagnée d’une dégustation de vins.
Le pigeonnier sera exceptionnellement ouvert pour l’occasion.
Visites sensorielles et ludiques gratuites samedi et dimanche à 10h, 14h et 16h
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .
Route de Montsoreau Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 16 44 grandevignolle@filliatreau.fr
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English :
This late 15th-century seigniorial dwelling offers a striking contrast with the rough aspect of the cellars, the rock and a beautiful view of the Loire levee.
L’événement Visite de la Grande Vignolle Domaine Filliatreau Turquant a été mis à jour le 2026-07-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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