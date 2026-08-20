Visite de la La Maison du Patrimoine, Maison du patrimoine et du thermalisme, Vittel

Informations pratiques

Visite de la La Maison du Patrimoine 19 et 20 septembre Maison du patrimoine et du thermalisme Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Maison du Patrimoine et du Thermalisme vous ouvre gratuitement ses portes pour un voyage au cœur de l’histoire de Vittel et de son patrimoine thermal. Profitez de votre visite pour faire une pause gourmande grâce à la buvette et à la vente de crêpes.

Programme communiqué sous réserve de modifications. Les informations (horaires, lieux et éventuelles mises à jour) seront consultables sur le site internet de la Ville : www.ville-vittel.fr

Maison du patrimoine et du thermalisme 166 rue Charles Garnier, 88800 Vittel Vittel 88800 Vosges Grand Est 03 29 08 27 91 http://www.vittelpatrimoine.sitew.fr [{« link »: « http://www.ville-vittel.fr »}] Le musée présente d’abord deux tableaux illustrant Vittel avant 1854, date de la création de la station. Grâce à de nombreuses photos, le visiteur peut ensuite suivre l’évolution architecturale du site. L’exposition se poursuit avec l’histoire de l’eau et de l’embouteillage, pour s’achever par une présentation des techniques utilisées au sein de l’établissement thermal.

Trois nouvelles salles viennent enrichir le parcours : une salle de classe typique des années 1960, une salle d’exposition de vêtements féminins datant de 1900 à 1925, et une salle consacrée au camp des internés civils de Vittel (1941-1944). Parking à proximité.

La Maison du Patrimoine et du Thermalisme vous ouvre gratuitement ses portes pour un voyage au cœur de l’histoire de Vittel et de son patrimoine thermal. Profitez de votre visite pour faire une pause…

©Jean-Jacques DALIA – ville de Vittel