Visite de la maison de Champagne Boizel, Maison de Champagne Boizel, Épernay

Informations pratiques

Visite de la maison de Champagne Boizel Samedi 19 septembre, 10h30, 15h00 Maison de Champagne Boizel Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fruit de l’histoire d’une famille champenoise passionnée par les vins de sa région, la Maison Boizel est établie depuis 1834 à Épernay, berceau des vins de Champagne. Aujourd’hui, la 6ᵉ génération de la famille Boizel, Florent et Lionel, veille à perpétuer le savoir-faire et la philosophie des deux fondateurs. Laissez-vous guider à travers son histoire et venez découvrir son cellier, avec ses fûts et foudres, sa cuverie aux impressionnantes cuves en inox, ainsi que sa cave historique et son Trésor.

Maison de Champagne Boizel 46 avenue de Champagne 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « leire@boizel.fr »}]

Fruit de l’histoire d’une famille champenoise passionnée par les vins de sa région, la Maison Boizel est établie depuis 1834 à Épernay, berceau des vins de Champagne. Aujourd’hui, la 6ᵉ génération de…

©Leif Carlson