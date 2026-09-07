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Visite de la maison de Champagne Boizel, Maison de Champagne Boizel, Épernay

samedi 19 septembre 2026 · Maison de Champagne Boizel · Épernay

Visite de la maison de Champagne Boizel, Maison de Champagne Boizel, Épernay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison de Champagne Boizel
Adresse
46 avenue de Champagne 51200 Epernay
Ville
51200 Épernay
Département
Marne

Visite de la maison de Champagne Boizel Samedi 19 septembre, 10h30, 15h00 Maison de Champagne Boizel Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fruit de l’histoire d’une famille champenoise passionnée par les vins de sa région, la Maison Boizel est établie depuis 1834 à Épernay, berceau des vins de Champagne. Aujourd’hui, la 6ᵉ génération de la famille Boizel, Florent et Lionel, veille à perpétuer le savoir-faire et la philosophie des deux fondateurs. Laissez-vous guider à travers son histoire et venez découvrir son cellier, avec ses fûts et foudres, sa cuverie aux impressionnantes cuves en inox, ainsi que sa cave historique et son Trésor.

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Fruit de l’histoire d’une famille champenoise passionnée par les vins de sa région, la Maison Boizel est établie depuis 1834 à Épernay, berceau des vins de Champagne. Aujourd’hui, la 6ᵉ génération de…

©Leif Carlson

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