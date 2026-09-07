Visite de la maison de Champagne Boizel, Maison de Champagne Boizel, Épernay
samedi 19 septembre 2026 · Maison de Champagne Boizel · Épernay
Informations pratiques
Visite de la maison de Champagne Boizel Samedi 19 septembre, 10h30, 15h00 Maison de Champagne Boizel Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fruit de l’histoire d’une famille champenoise passionnée par les vins de sa région, la Maison Boizel est établie depuis 1834 à Épernay, berceau des vins de Champagne. Aujourd’hui, la 6ᵉ génération de la famille Boizel, Florent et Lionel, veille à perpétuer le savoir-faire et la philosophie des deux fondateurs. Laissez-vous guider à travers son histoire et venez découvrir son cellier, avec ses fûts et foudres, sa cuverie aux impressionnantes cuves en inox, ainsi que sa cave historique et son Trésor.
Maison de Champagne Boizel 46 avenue de Champagne 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « leire@boizel.fr »}]
Fruit de l’histoire d’une famille champenoise passionnée par les vins de sa région, la Maison Boizel est établie depuis 1834 à Épernay, berceau des vins de Champagne. Aujourd’hui, la 6ᵉ génération de…
©Leif Carlson
À voir aussi à Epernay (Marne)
- Présentation de saison 26-27 Le Salmanazar Épernay 15 septembre 2026
- Exposition temporaire Béatrice Dahm, Musée Villa Piquart parcours de guerres, Épernay 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Exposition temporaire Béatrice Dahm Musée Villa Piquart parcours de guerres Épernay 18 septembre 2026
- Legras Industries, une entreprise centenaire née à Epernay, Médiathèque Simone-Veil, Épernay 18 septembre 2026
- Legras industries : trois générations, une histoire, Médiathèque Simone-Veil, Épernay 19 septembre 2026