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Visite de la maison de la Conversation Maison de la Conversation Paris

Visite de la maison de la Conversation Maison de la Conversation Paris

Visite de la maison de la Conversation Maison de la Conversation Paris mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Maison de la Conversation

Adresse : 10, rue Maurice Grimaud

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Tarif : <p></p>

Visite guidée de la Maison de la Conversation

Chaque 1ᵉʳ mercredi du mois, à 16h45, poussez la porte de la Maison de la Conversation pour une visite des lieux avec un membre de l’équipe !

Découvrez nos espaces, nos programmes, notre équipe et notre projet. Ouvertes aux grands comme aux petits, ces visites sont l’occasion d’explorer ce tiers-lieu unique et de s’y sentir comme à la maison.

Info importante : Les jours fériés, pas de visite. Elle sera repoussée au mercredi suivant.

Date
Chaque 1ᵉʳ mercredi du mois

Horaires
16h45

Tarif
Gratuit

Animation
Visite guidée par un membre de l’équipe de la Maison de la Conversation

Comment venir
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés :
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org

Venez découvrir nos espaces, nos projets et notre équipe lors d’une visite conviviale ouverte à toutes et tous.
Le mercredi 06 mai 2026
de 16h45 à 17h30
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T19:45:00+02:00
fin : 2026-05-06T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T16:45:00+02:00_2026-05-06T17:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud  75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/visite-de-la-maison-de-la-conversation-tickets-1111419438459?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org


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