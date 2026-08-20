Visite de la maison de la Conversation Maison de la Conversation Paris
mercredi 2 septembre 2026 · Maison de la Conversation · Paris
Informations pratiques
Visite guidée de la Maison de la Conversation
Chaque 1ᵉʳ mercredi du mois, à 16h45, poussez la porte de la Maison de la Conversation pour une visite des lieux avec un membre de l’équipe !
Découvrez nos espaces, nos programmes, notre équipe et notre projet. Ouvertes aux grands comme aux petits, ces visites sont l’occasion d’explorer ce tiers-lieu unique et de s’y sentir comme à la maison.
Info importante : Les jours fériés, pas de visite. Elle sera repoussée au mercredi suivant.
Date
Chaque 1ᵉʳ mercredi du mois
Horaires
16h45
Tarif
Gratuit
Animation
Visite guidée par un membre de l’équipe de la Maison de la Conversation
Comment venir
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés :
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Venez découvrir nos espaces, nos projets et notre équipe lors d’une visite conviviale ouverte à toutes et tous.
Le mercredi 02 septembre 2026
de 16h45 à 17h30
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-02T19:45:00+02:00
fin : 2026-09-02T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-02T16:45:00+02:00_2026-09-02T17:30:00+02:00
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/visite-de-la-maison-de-la-conversation-tickets-1111419438459?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Des écailles dans Paris Maison Paris Nature Paris 20 août 2026
- Une bibliothèque éphémère aux couleurs de l’Amérique à Paris Plages 20 août 2026
- Visite guidée de l’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi Mémorial de la Shoah Paris 20 août 2026
- Atelier Pizza by Paolo ❁ Jardin21 Jardin21 Paris 20 août 2026
- Guinguette Latino – Open air 100% musica latina ! Les Lionnes Paris 20 août 2026