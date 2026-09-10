Visite de la Maison de l’Enfance et de la Famille Métropole Lille, MEF Métropole Lille, Lille

Informations pratiques

Visite de la Maison de l’Enfance et de la Famille Métropole Lille Dimanche 20 septembre, 14h00 MEF Métropole Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Située au 93 rue d’Esquermes à Lille, la Maison de l’Enfance et de la Famille est un site emblématique de l’histoire de la protection de l’enfance dans le département du Nord.

Son histoire débute au début du XIXᵉ siècle avec l’installation du monastère Notre-Dame de la Plaine et d’un pensionnat tenu par les religieuses Bernardines.

Au début du XXᵉ siècle, l’État acquiert le domaine pour y créer la Clinique psychiatrique départementale d’Esquermes, tout en y implantant un dépôt destiné à l’accueil des enfants assistés.

Après la Seconde Guerre mondiale, le site devient le Foyer des Pupilles de l’État, puis la Maison de l’Enfance, accompagnant les profondes évolutions de la protection de l’enfance en France.

Aujourd’hui intégrée à l’EPDSAE, la Maison de l’Enfance et de la Famille poursuit sa mission d’accueil, de protection et d’accompagnement des enfants.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, cette ouverture exceptionnelle vous invite à découvrir un lieu chargé de plus de deux siècles d’histoire, où patrimoine architectural et mémoire de l’action sociale se rencontrent pour témoigner de l’engagement durable en faveur de l’enfance.

MEF Métropole Lille 93 rue d’Esquermes 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Située au 93 rue d’Esquermes à Lille, la Maison de l’Enfance et de la Famille est un site emblématique de l’histoire de la protection de l’enfance dans le département du Nord.

©EPDSAE