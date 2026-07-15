Visite de la Maison Mosaïque, Maison mosaïque de Catherine Chabert, Cognac

Informations pratiques

Visite de la Maison Mosaïque 19 et 20 septembre Maison mosaïque de Catherine Chabert Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez l’étonnante Maison Mosaïque de Catherine Chabert !

Laissez-vous surprendre par cette maison au décor en perpétuelle évolution, où les mosaïques se déploient jusque dans un parcours au sol consacré au chat. Ponctué d’énigmes et de jeux de mots visuels, ce cheminement ludique ravira petits et grands.

La Maison Mosaïque accueille également une exposition de Jacky Jousson, illustrateur botaniste, qui présente une quinzaine de planches réalisées au crayon et à l’aquarelle autour du thème « Les plantes médicinales des Charentes ». Une double invitation à découvrir un univers où se rencontrent art, nature et créativité.

Maison mosaïque de Catherine Chabert 5 rue Chanoine Dufayet, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 0638299996 Venez découvrir la maison mosaïque de l’artiste Catherine Chabert ! Depuis plusieurs années, celle-ci recouvre les murs intérieurs de sa maison et de sa cour/jardin de fresques. Un univers onirique, pour petits et grands, très marqué par le féminin. Dans la cour/jardin, « la femme-soleil », « l’Ange à la guitare », « la part des anges », « Sysiphe », « le St Pierre et Mr Bécassine ». Dans la cuisine, « l’avion de St-Exupéry », « la petite sirène », « l’hommage aux oiseaux de la cour », « le capitaine Némo ». Dans le même temps, vous pourrez visiter les galeries où se côtoient sculptures, peintures, panneaux textiles : 2 grandes fresques « Portrait de famille » et « Don Quichotte », réalisées avec des canevas de récupération.

Venez découvrir l’étonnante Maison Mosaïque de Catherine Chabert ! Le décor de la maison s’enrichit continuellement, avec depuis peu, la réalisation d’un parcours de mosaïque au sol, sur le thème du…

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel / Y. Ourry.