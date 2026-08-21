Visite de la maison Peucelle et Florin, Maison Peucelle et Florin, Roubaix

Informations pratiques

Visite de la maison Peucelle et Florin Samedi 12 septembre, 15h00 Maison Peucelle et Florin Nord

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Passez les portes de la Maison Peucelle et Florin, à deux pas du musée La Piscine, et découvrez l’histoire de cette entreprise historique de Roubaix.

D’abord drapier au début du 20e siècle, confectionneur dans les années 1950 puis fabricant, cette Maison familiale s’est aujourd’hui spécialisée dans la vente de tissus sur-mesure et haute couture.

Rendez-vous à l’entreprise familiale Peucelle et Florin (15 rue de l’Espérance, 59100 Roubaix)

Gratuit sur réservation

Visite guidée proposée en partenariat avec le musée La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile et Roubaix Ville d’art et d’histoire, dans le cadre de l’exposition «Roubaix Génie Textile ».

Maison Peucelle et Florin 15 rue de l’espérance, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-de-la-maison-peucelle-et-fleurin »}] [{« link »: « https://lamanufacture-roubaix.com/fr/programmation/des-liens-a-proteger/ »}]

Dans le cadre de l’exposition « Roubaix Génie Textile »

Maison Peucelle et Florin