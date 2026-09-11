Visite de la maison Saint-Irénée (archevêché de Lyon), Archevêché – Maison Saint-Irénée, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Archevêché - Maison Saint-Irénée · Lyon
Informations pratiques
Visite de la maison Saint-Irénée (archevêché de Lyon) 19 et 20 septembre Archevêché – Maison Saint-Irénée Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Bienvenue dans la maison de l’archevêque de Lyon !
Déambulez librement dans cette imposante demeure de la fin du XVIIIe siècle transformée pour l’usage du Primat des Gaules et enrichie d’une collection d’œuvres d’art éclectique témoignant de l’évolution et de la diversité de l’art religieux.
Visite libre de la maison avec des conférenciers présents dans chaque salle (salons, galerie de peinture, chapelle…).
Archevêché – Maison Saint-Irénée 7, place Saint-Irénée, 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://lyon.catholique.fr/
Bienvenue dans la maison de l’archevêque de Lyon !
© Association diocésaine de Lyon
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