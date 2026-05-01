Visite de La Malespine Durance Granulats- Indus’3Days avenue Léo Lagrange Gardanne

Gardanne

Visite de La Malespine Durance Granulats- Indus’3Days

Samedi 30 mai 2026 de 9h à 10h30. avenue Léo Lagrange Départ parking Savine Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 10:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez visiter la carrière de la Malespine, site pionnier de l’économie circulaire, qui produit des granulats OGEO à partir de gravats pour préserver les ressources primaires ;

et l’installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de la Malespine, Installation Classée pour la Protection de l’Environnement qui est un site de traitement final par enfouissement de déchets non dangereux ultimes



À découvrir pendant la visite

Les étapes de fabrication, du gravats, jusqu’au sable tout neuf !

Les installations de stockage de déchets non dangereux ultimes en exploitation avec la gestion de ses effluents (lixiviats, biogaz).



Visite en autocar

Départ à 8h45 au Parking Savine, avenue Léo Lagrange 13120 Gardanne, pour une visite en bus. Pas de RDV sur place



OUVERTURE BILLETTERIE LE 27 AVRIL À 10H

RESERVATION OBLIGATOIRE AU PREALABLE AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE .

avenue Léo Lagrange Départ parking Savine Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@tourisme-gardanne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and visit the Malespine quarry, a pioneering site in the circular economy, which produces OGEO aggregates from rubble to preserve primary resources;

L’événement Visite de La Malespine Durance Granulats- Indus’3Days Gardanne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Gardanne