Visite de La Malespine Durance Granulats- Indus’3Days avenue Léo Lagrange Gardanne
Visite de La Malespine Durance Granulats- Indus’3Days avenue Léo Lagrange Gardanne samedi 30 mai 2026.
Gardanne
Visite de La Malespine Durance Granulats- Indus’3Days
Samedi 30 mai 2026 de 9h à 10h30. avenue Léo Lagrange Départ parking Savine Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 10:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez visiter la carrière de la Malespine, site pionnier de l’économie circulaire, qui produit des granulats OGEO à partir de gravats pour préserver les ressources primaires ;
et l’installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de la Malespine, Installation Classée pour la Protection de l’Environnement qui est un site de traitement final par enfouissement de déchets non dangereux ultimes
À découvrir pendant la visite
Les étapes de fabrication, du gravats, jusqu’au sable tout neuf !
Les installations de stockage de déchets non dangereux ultimes en exploitation avec la gestion de ses effluents (lixiviats, biogaz).
Visite en autocar
Départ à 8h45 au Parking Savine, avenue Léo Lagrange 13120 Gardanne, pour une visite en bus. Pas de RDV sur place
OUVERTURE BILLETTERIE LE 27 AVRIL À 10H
RESERVATION OBLIGATOIRE AU PREALABLE AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE .
avenue Léo Lagrange Départ parking Savine Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@tourisme-gardanne.fr
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English :
Come and visit the Malespine quarry, a pioneering site in the circular economy, which produces OGEO aggregates from rubble to preserve primary resources;
L’événement Visite de La Malespine Durance Granulats- Indus’3Days Gardanne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Gardanne
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