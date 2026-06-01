Visite de la manufacture JM Weston, Manufacture JM Weston, Limoges

Visite de la manufacture JM Weston Samedi 19 septembre, 08h30 Manufacture JM Weston Haute-Vienne

Gratuit. Sur réservation. Prévoir 1h30 environ de visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Enraciné dans le territoire de Limoges depuis 1891, nous tenons à faire connaître nos métiers et nos savoir-faire, tout en mettant en avant la diversité des parcours professionnels que nous avons au sein de notre maison.

La transmission est une notion clé chez J.M. Weston, tant dans notre savoir-faire que dans notre héritage de génération en génération. En prenant part à cet événement, nous renforçons notre engagement envers cette nouvelle forme de transmission et nous contribuons à faire connaître l’importance de préserver et de valoriser les métiers de la chaussure en France.

Réservation obligatoire : sfc@jmweston.fr

Manufacture JM Weston 65 rue Nicolas Appert, 87000 Limoges Limoges 87050 Uzurat Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « sfc@jmweston.fr »}] [{« link »: « mailto:sfc@jmweston.fr »}] J.M. Weston, chausseur de tradition depuis plus de 120 ans, aime sublimer les codes classiques en les réinterprétant avec audace. La maison confectionne également les bottes de la Garde républicaine depuis 1975. De la coupe au bichonnage, elles suivent un parcours de huit semaines dans les ateliers de la manufacture de Limoges, se soumettant à environ deux cents prises en main au gré des techniques exercées des maître-bottiers.

Enraciné dans le territoire de Limoges depuis 1891, nous tenons à faire connaître nos métiers et nos savoir-faire, tout en mettant en avant la diversité des parcours professionnels que nous avons au …

©JM WESTON