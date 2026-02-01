Visite de la maquette d’Alençon Alençon
Visite de la maquette d’Alençon Alençon samedi 28 février 2026.
Visite de la maquette d’Alençon
Maison d’Ozé Alençon Orne
Début : 2026-02-28 11:00:00
fin : 2026-02-28 14:15:00
2026-02-28
Découvrez la maquette de la Cité des Ducs d’Alençon au 16e siècle en suivant les visites commentées de Anne-Sophie et Hervé REYNEN !
3€ par personne
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme d’Alençon
Contact 0233806633 ou par mail à contact@visitalencon.com .
Maison d’Ozé Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33 contact@visitalencon.com
