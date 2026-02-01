Visite de la maquette d’Alençon Alençon

Visite de la maquette d’Alençon

Maison d’Ozé Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 11:00:00

fin : 2026-02-28 14:15:00

Date(s) :

2026-02-28

Découvrez la maquette de la Cité des Ducs d’Alençon au 16e siècle en suivant les visites commentées de Anne-Sophie et Hervé REYNEN !

3€ par personne

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme d’Alençon

Contact 0233806633 ou par mail à contact@visitalencon.com .

Maison d’Ozé Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33 contact@visitalencon.com

