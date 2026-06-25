Visite de la maternité, Centre Hospitalier de Saumur, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Centre Hospitalier de Saumur · Saumur
Informations pratiques
Visite de la maternité Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Centre Hospitalier de Saumur Maine-et-Loire
Limité à 12 personnes par créneau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
La maternité du centre hospitalier de Saumur vous ouvre ses portes à travers une visite guidée pour vous permettre de découvrir ses locaux, son personnel, ses activités, l’histoire de l’accouchement à travers les âges.
Centre Hospitalier de Saumur 1 route de fontevraud saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire 02.41.53.30.30 http://www.ch-saumur.fr/ https://www.facebook.com/centrehospitaliersaumur/ [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe52cwsrcXCSlJF3bCj_rqKr37ah3bKtjFISRoQjrR_oif3lQ/viewform?usp=header »}] Le Centre Hospitalier de Saumur Longué-Jumelles propose une offre de soins diversifiée sur le territoire du Saumurois. Il est installé sur son site actuel depuis 1996. Parking, accès via transports en commun
La maternité du centre hospitalier de Saumur vous ouvre ses portes à travers une visite guidée pour vous permettre de découvrir ses locaux, son personnel, ses activités, l’histoire de l’accouchement…
©Service Communication – Centre Hospitalier de Saumur Longué-Jumelles
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