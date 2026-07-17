Visite de la Mosquée de Chalon-saur-Saône, Mosquée Essalam de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône
samedi 19 septembre 2026 · Mosquée Essalam de Chalon-sur-Saône · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Visite de la Mosquée de Chalon-saur-Saône 19 et 20 septembre Mosquée Essalam de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tenue correcte exigée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées du patrimoine, la Grande Mosquée de Chalon-sur-Saône vous ouvre ses portes !
Venez découvrir ce lieu singulier, récemment rénové pour mieux s’inscrire dans le paysage urbain. Cette visite est pour nous une occasion de rencontre et de dialogue avec tous les citoyens chalonnais.
Profitez de ce moment pour échanger en toute convivialité sur l’architecture, la culture et le fait religieux.
Au programme :
Découverte de l’édifice et de son architecture.
Temps d’échanges et de partage avec la communauté
Mosquée Essalam de Chalon-sur-Saône 13 rue de Bourgogne 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 43 45 65 Centre musulman cultuel et culturel. Facile d’accès en voiture et transport en commun.
À l’occasion des Journées du patrimoine, la Grande Mosquée de Chalon-sur-Saône vous ouvre ses portes !
©Association
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