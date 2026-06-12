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Visite de la pêcherie La Maillard Office de tourisme Hauteville-sur-Mer

Visite de la pêcherie La Maillard Office de tourisme Hauteville-sur-Mer

Visite de la pêcherie La Maillard Office de tourisme Hauteville-sur-Mer jeudi 13 août 2026.

Lieu : Office de tourisme

Adresse : 30 Avenue de l'Aumesle

Ville : 50590 Hauteville-sur-Mer

Département : Manche

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 13:15:00

Tarif :

Hauteville-sur-Mer

Visite de la pêcherie La Maillard

Office de tourisme 30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 13:15:00
fin : 2026-08-13 15:15:00

Date(s) :
2026-08-13

Visite de la pêcherie La Maillard de Hauteville-sur-Mer.
Rendez-vous à l’office de tourisme. Réservation obligatoire.   .

Office de tourisme 30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Visite de la pêcherie La Maillard

L’événement Visite de la pêcherie La Maillard Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par Coutances Tourisme

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