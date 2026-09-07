Visite de la photothèque de la RATP, Photothèque de la RATP – Adresse précise communiquée lors de l’inscription, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Photothèque de la RATP - Adresse précise communiquée lors de l'inscription · Paris

Informations pratiques

Visite de la photothèque de la RATP Samedi 19 septembre, 10h30 Photothèque de la RATP – Adresse précise communiquée lors de l’inscription Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Habituellement préservée derrière les portes de sa réserve, la photothèque de la RATP s’ouvre pour la première fois cette année aux visiteurs. Venez plonger dans plus d’un siècle d’images, de souvenirs et d’histoires de voyages, guidé par des documentalistes passionnées.

A partir de 10 ans

Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)

Photothèque de la RATP – Adresse précise communiquée lors de l’inscription Paris Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ratp.fr/decouvrir/patrimoine/journees-europeennes-du-patrimoine »}]

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