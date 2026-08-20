Visite de la plateforme de BioImagerie Ultrastructurale de l’Institut Pasteur, Institut Pasteur, Paris

Informations pratiques

Visite de la plateforme de BioImagerie Ultrastructurale de l’Institut Pasteur 19 et 20 septembre Institut Pasteur Paris

Limité à 10 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez au cœur de l’infiniment petit à l’Institut Pasteur !

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la plateforme de BioImagerie Ultrastructurale de l’Institut Pasteur vous ouvre exceptionnellement ses portes.

Venez découvrir la microscopie électronique, une technologie fascinante qui permet d’observer les détails les plus infimes de la vie, impossibles à voir avec un microscope classique.

Au programme de cette visite :

• Découvrez comment sont préparés et photographiés les échantillons à l’échelle atomique pour révéler la structure des agents infectieux.

• Plongez au cœur de la bioimagerie et observez le vivant grâce à des technologies d’imagerie de pointe.

• Discutez avec les scientifiques et découvrez la diversité de leurs métiers. De la recherche de pointe à la formation de chercheurs internationaux, ils vous expliqueront comment ils partagent leur savoir-faire au quotidien.

Inscription obligatoire : lien à venir. 10 personnes maximum par visite.

Durée de la visite : 45 minutes.

Institut Pasteur 28 rue du Docteur Roux 75015 Paris Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France https://www.pasteur.fr/fr [{« type »: « email », « value »: « musee@pasteur.fr »}]

Visite de la plateforme de BioImagerie Ultrastructurale

© Alexandre Darmon / Art in Research