Visite de la plateforme Technologique Bioimagerie Photonique de l’Institut Pasteur, Institut Pasteur, Paris

Informations pratiques

Visite de la plateforme Technologique Bioimagerie Photonique de l’Institut Pasteur Samedi 19 septembre, 14h00 Institut Pasteur Paris

Limité à 10 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Plongez au cœur de l’infiniment petit à l’Institut Pasteur !

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la plateforme Technologique Bioimagerie Photonique de l’Institut Pasteur vous ouvre exceptionnellement ses portes.

Unité de technologie et de service de pointe, sa mission est de fournir une expertise en imagerie optique pour les sciences de la vie et notamment leur application en biologie de l’infection. Lors de cette visite, découvrez comment les scientifiques utilisent l’imagerie pour observer le vivant et comprendre, en temps réel, comment les virus et bactéries infectent nos cellules.

Au programme de cette visite :

• Découvrez les coulisses de la recherche et comment les scientifiques défient les lois de la physique pour filmer le vivant à l’échelle cellulaire.

• Observez comment les innovations en recherche et développement permettent de visualiser les interactions hôte-pathogène grâce à différents types de microscopes, ouvrant la voie à de nouvelles thérapies.

• Rencontrez les équipes pluridisciplinaires qui partagent leur expertise au quotidien avec des scientifiques du monde entier.

Inscription obligatoire. 10 personnes maximum par visite.

Durée de la visite : 45 minutes.

Institut Pasteur 28 rue du Docteur Roux 75015 Paris Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France https://www.pasteur.fr/fr [{« type »: « email », « value »: « musee@pasteur.fr »}]

Plongez au cœur de l’infiniment petit à l’Institut Pasteur !

© Alexandre Darmon / Art in Research