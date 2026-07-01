Visite de la Porte Sainte Croix, Porte Sainte-Croix, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Visite de la Porte Sainte Croix 19 et 20 septembre Porte Sainte-Croix Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte libre de la Porte.

Porte Sainte-Croix Place Sainte-Croix, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 98 21 http://www.chalons-en-champagne.fr Édifiée en 1769 dans les anciens remparts de la ville, elle fut dédiée à Marie-Antoinette lors de son arrivée en France et prit le nom de porte Dauphine. Elle servait à l’origine de porte commandant l’une des entrées de la ville. La façade extérieure a été décorée de trophées militaires, tandis que les bas-reliefs prévus sur la face opposée n’ont jamais été sculptés.

Edifiée en 1769 dans les anciens remparts de la ville, elle fut dédiée à Marie-Antoinette lors de son arrivée en France et prit le nom de Porte Dauphine.

© Eklein