Visite de la Préfecture de Moulins, Préfecture de l’Allier, Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Préfecture de l'Allier · Moulins
Informations pratiques
Visite de la Préfecture de Moulins 19 et 20 septembre Préfecture de l’Allier Allier
Uniquement sur inscription préalable.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visitez les salons d’apparat, le bureau du préfet et les jardins de l’hôtel préfectoral pour découvrir l’histoire du lieu et les missions de l’État dans le département. Christophe Noël du Payrat, préfet de l’Allier, présentera le rôle d’un préfet et les missions d’une préfecture le samedi 19 septembre à 15 h.
Tarifs : Gratuit, sur inscription préalable en ligne pref-evenements@allier.gouv.fr en indiquant nom, prénom, numéro de portable et le créneau horaire souhaité.
Préfecture de l’Allier 55, cours jean-jaurès 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « pref-evenements@allier.gouv.fr »}] [{« link »: « mailto:pref-evenements@allier.gouv.fr »}]
Visitez les salons d’apparat, le bureau du préfet et les jardins de l’hôtel préfectoral pour découvrir l’histoire du lieu et les missions de l’État dans le département. Christophe Noël du Payrat, de …
© Prefecture de l’Allier
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