Visite de la préfecture du Jura, Préfecture du Jura, Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Visite de la préfecture du Jura 19 et 20 septembre Préfecture du Jura Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Ancien cloître bénédictin, la Préfecture du Jura vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Vous découvrirez son histoire et ses particularités au travers de visites guidées gratuites.

Préfecture du Jura 55 rue Saint-Désiré, 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 86 84 00 https://www.jura.gouv.fr https://www.facebook.com/prefet39;https://x.com/Prefet39;https://www.instagram.com/prefet39;https://fr.linkedin.com/company/pr%C3%A9fet-du-jura

Ancien cloître bénédictin, la Préfecture du Jura vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Vous découvrirez son histoire et ses particularités au travers de visites…

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