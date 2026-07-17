Visite de la résidence de l’Adoration | Anciennement “hôtel des Demoiselles” puis “collège de l’Adoration”, L’Adoration – Résidence services Seniors Les Jardins d’Arcadie, Rennes
vendredi 18 septembre 2026 · L'Adoration - Résidence services Seniors Les Jardins d'Arcadie · Rennes
Informations pratiques
Visite de la résidence de l’Adoration | Anciennement “hôtel des Demoiselles” puis “collège de l’Adoration” 18 et 19 septembre L’Adoration – Résidence services Seniors Les Jardins d’Arcadie Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
D’Hôtel particulier, à couvent puis pensionnat, de collège à résidence service pour seniors, l’Adoration, c’est plus de 200 ans d’histoire à Rennes.
L’Adoration – Résidence services Seniors Les Jardins d’Arcadie 63 rue d’Antrain 35700 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 06 14 06 D’Hôtel particulier, à couvent puis pensionnat, de collège à résidence service pour seniors, l’Adoration, c’est plus de 200 ans d’histoire à Rennes. A 600m des stations métro Sainte-Anne et 450m de Jules Ferry
Devant le bâtiment : Ligne C6 arrêt rectorat
Plus de 200 ans d’histoire à Rennes
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