Visite de la résidence de l’Adoration | Anciennement “hôtel des Demoiselles” puis “collège de l’Adoration”, L’Adoration – Résidence services Seniors Les Jardins d’Arcadie, Rennes

Informations pratiques

Visite de la résidence de l’Adoration | Anciennement “hôtel des Demoiselles” puis “collège de l’Adoration” 18 et 19 septembre L’Adoration – Résidence services Seniors Les Jardins d’Arcadie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

D’Hôtel particulier, à couvent puis pensionnat, de collège à résidence service pour seniors, l’Adoration, c’est plus de 200 ans d’histoire à Rennes.

L’Adoration – Résidence services Seniors Les Jardins d’Arcadie 63 rue d’Antrain 35700 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 06 14 06 D’Hôtel particulier, à couvent puis pensionnat, de collège à résidence service pour seniors, l’Adoration, c’est plus de 200 ans d’histoire à Rennes. A 600m des stations métro Sainte-Anne et 450m de Jules Ferry

Devant le bâtiment : Ligne C6 arrêt rectorat

Plus de 200 ans d’histoire à Rennes

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