Visite de la rotonde de Laroche Migennes et ses locomotives historiques, Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes, Migennes

Informations pratiques

Visite de la rotonde de Laroche Migennes et ses locomotives historiques 19 et 20 septembre Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de la rotonde du dépôt de Laroche Migennes et présentation de locomotives historiques avec accès aux cabines avec guides. Présentation de modélisme.

Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes 22 Place Paul Bert 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386800370 http://afcl2d29135.fr Visite de la rotonde du dépôt de Laroche Migennes et présentation de locomotives historiques Gare de Laroche Migennes, parking clients SNCF

Visite de la rotonde du dépôt de Laroche Migennes et présentation de locomotives historiques avec accès aux cabines avec guides. Présentation de modélisme.

© Philippe Buriller