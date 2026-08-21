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Visite de la rotonde de Laroche Migennes et ses locomotives historiques, Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes, Migennes

samedi 19 septembre 2026 · Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes · Migennes

Visite de la rotonde de Laroche Migennes et ses locomotives historiques, Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes, Migennes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes
Adresse
22 Place Paul Bert 89400 Migennes
Ville
89400 Migennes
Département
Yonne

Visite de la rotonde de Laroche Migennes et ses locomotives historiques 19 et 20 septembre Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de la rotonde du dépôt de Laroche Migennes et présentation de locomotives historiques avec accès aux cabines avec guides. Présentation de modélisme.

Rotonde ferroviaire de Laroche Migennes 22 Place Paul Bert 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386800370 http://afcl2d29135.fr Visite de la rotonde du dépôt de Laroche Migennes et présentation de locomotives historiques Gare de Laroche Migennes, parking clients SNCF
Visite de la rotonde du dépôt de Laroche Migennes et présentation de locomotives historiques avec accès aux cabines avec guides. Présentation de modélisme.

© Philippe Buriller

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