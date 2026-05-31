Visite de la Salle du Conseil et présentation d’ouvrages rares et précieux, Bibliothèque Universitaire de Médecine-Odontologie de l’Université d’Aix-Marseille, Marseille
Visite de la Salle du Conseil et présentation d’ouvrages rares et précieux, Bibliothèque Universitaire de Médecine-Odontologie de l’Université d’Aix-Marseille, Marseille samedi 19 septembre 2026.
Visite de la Salle du Conseil et présentation d’ouvrages rares et précieux Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque Universitaire de Médecine-Odontologie de l’Université d’Aix-Marseille Bouches-du-Rhône
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Les BU Santé et l’Association des Amis du Patrimoine Médical de Marseille s’associent pour vous faire découvrir deux trésors du patrimoine d’Aix-Marseille Université : la Salle du Conseil de la Faculté de Médecine et les fonds patrimoniaux de la bibliothèque universitaire.
Après un panorama de l’histoire de la médecine à partir des grands bas-reliefs de sycomore sculptés par Séraphin Gilly, vous découvrirez des documents rares et précieux issus de la réserve de votre bibliothèque.
Bibliothèque Universitaire de Médecine-Odontologie de l’Université d’Aix-Marseille 27 Bd Jean Moulin 13005 Marseille Marseille 13010 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491324649 https://bu.univ-amu.fr/ https://www.facebook.com/busanteamu/?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « marine.marchelli@univ-amu.fr »}] Bibliothèque universitaire de Médecine-Odontologie d’Aix-Marseille Université. Accès par le hall de la Faculté de Médecine (bâtiment de René Egger) Métro M1 : Timone
Bus n°12, 40, 52 ou 54 : La Timone
Bus n°72 ou 91 : Jean Moulin Facultés
Les BU Santé et l’Association des Amis du Patrimoine Médical de Marseille s’associent pour vous faire découvrir deux trésors du patrimoine d’Aix-Marseille Université : la Salle du Conseil de la de et…
lithographie de François Antommarchi (1826)
À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)
- Accueil de classe- rencontre / atelier, bibliothèque des Cinq Avenues, Marseille 2 juin 2026
- Conférence par Engy Aly : Livres pour enfants- Notes issues de la collection sporadique d’une non-collectionneuse., Soma, Marseille 3 juin 2026
- Accueil de Classe – Visite à thème, bibliothèque des Cinq Avenues, Marseille 4 juin 2026
- Petit-déjeuner Partenaires, à Marseille, Résidence Sociale résidétape, Marseille 4 juin 2026
- Slow Fashion Week 2026 2ème édition, Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement 5 juin 2026