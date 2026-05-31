Visite de la Salle du Conseil et présentation d’ouvrages rares et précieux, Bibliothèque Universitaire de Médecine-Odontologie de l’Université d’Aix-Marseille, Marseille

Visite de la Salle du Conseil et présentation d’ouvrages rares et précieux Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque Universitaire de Médecine-Odontologie de l’Université d’Aix-Marseille Bouches-du-Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Les BU Santé et l’Association des Amis du Patrimoine Médical de Marseille s’associent pour vous faire découvrir deux trésors du patrimoine d’Aix-Marseille Université : la Salle du Conseil de la Faculté de Médecine et les fonds patrimoniaux de la bibliothèque universitaire.

Après un panorama de l’histoire de la médecine à partir des grands bas-reliefs de sycomore sculptés par Séraphin Gilly, vous découvrirez des documents rares et précieux issus de la réserve de votre bibliothèque.

Bibliothèque Universitaire de Médecine-Odontologie de l’Université d’Aix-Marseille 27 Bd Jean Moulin 13005 Marseille Marseille 13010 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491324649 https://bu.univ-amu.fr/ https://www.facebook.com/busanteamu/?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « marine.marchelli@univ-amu.fr »}] Bibliothèque universitaire de Médecine-Odontologie d’Aix-Marseille Université. Accès par le hall de la Faculté de Médecine (bâtiment de René Egger) Métro M1 : Timone

Bus n°12, 40, 52 ou 54 : La Timone

Bus n°72 ou 91 : Jean Moulin Facultés

Les BU Santé et l’Association des Amis du Patrimoine Médical de Marseille s’associent pour vous faire découvrir deux trésors du patrimoine d’Aix-Marseille Université : la Salle du Conseil de la de et…

lithographie de François Antommarchi (1826)