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Visite de la serre et conseils pour vos plantes d’intérieur Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

samedi 26 septembre 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS

Visite de la serre et conseils pour vos plantes d’intérieur Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Maison du Jardinage et du Compostage
Adresse
41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy
Ville
75012 PARIS
Département
Paris
Tarif
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Dans le cadre de la Fête des jardins, venez visitez la serre et bénéficiez de conseils pour vos plantes d’intérieurs !

Visitez la serre et profitez-en pour échanger avec nos conseillers et conseillères en jardinage.
Le samedi 26 septembre 2026
de 14h00 à 18h00
Le dimanche 27 septembre 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T18:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy  75012 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature


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