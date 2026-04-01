Visite de la station de dépollution des eaux usées de La Baumette – Angers (49), Angers Station d’épuration de la Baumette, Angers

Informations pratiques

Visite de la station de dépollution des eaux usées de La Baumette – Angers (49) Samedi 19 septembre, 10h15, 11h30, 14h15, 15h30 Angers Station d’épuration de la Baumette Maine-et-Loire

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Plongez au cœur de la station d’épuration de la Baumette, un équipement à haute qualité environnementale, qui traite 90% des eaux usées de l’agglomération angevine (35 000 m3 d’eaux usées par jour). Vous découvrirez les différentes étapes du traitement de l’eau, la filière de valorisation des boues ainsi que l’unité de purification et d’injection de biogaz.

Angers Station d’épuration de la Baumette Promenade de la Baumette, 49000 angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://admin.eventdrive.com/fr/journee-du-patrimoine-visite-de-la-station-de-depollution-des-eaux-usees-de-la-baumette-angers-49-4/preview/informations-pratiques?signature=1dadd83dd58d0de1bf28912ed25c17d8d7778e078f44c12f7002e5c171026b89 [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/fr/journee-du-patrimoine-visite-de-la-station-de-depollution-des-eaux-usees-de-la-baumette-angers-49-4/preview?signature=1663b46edb9f3dacc2bf43bbaedf7a2758f9594b1da07fc9ff039a6265077fa1 »}] Plongez au cœur de la station d’épuration de la Baumette, un équipement à haute qualité environnementale, qui traite 90% des eaux usées de l’agglomération angevine (35 000 m3 d’eaux usées par jour). Vous découvrirez les différentes étapes du traitement de l’eau, la filière de valorisation des boues ainsi que l’unité de purification et d’injection de biogaz. Inscription Obligatoire / Accessible à partir de 6 ans

Chaussures fermées obligatoires.

Parking sur place

Plongez au cœur de la station d’épuration de la Baumette, un équipement à haute qualité environnementale, qui traite 90% des eaux usées de l’agglomération angevine (35 000 m3 d’eaux usées par jour).…

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