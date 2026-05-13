Visite de la station de traitement des eaux usées de Châlons-en-Champagne, Station d’épuration Châlons-en-Champagne, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Visite de la station de traitement des eaux usées de Châlons-en-Champagne Samedi 19 septembre, 09h00 Station d’épuration Châlons-en-Champagne Marne

Visite gratuite sur inscription obligatoire. 2 visites guidées de 20 personnes maximum. Durée : 1 h 30. Prévoir des chaussures plates et fermées. Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez les coulisses d’une station de traitement des eaux usées et suivez le parcours de l’eau, de son arrivée sur le site jusqu’à son retour dans le milieu naturel. Cette visite guidée vous permettra de comprendre les différentes étapes du traitement des eaux usées, le fonctionnement des installations et leur rôle essentiel dans la préservation de l’environnement.

Le parcours comprend également la découverte de la zone Biodiversité, illustrant les actions menées en faveur de la préservation des milieux naturels. À l’issue de la visite, un temps d’échange convivial avec les équipes permettra d’approfondir les enjeux liés à la gestion de l’eau.

Station d’épuration Châlons-en-Champagne Chemin des Grèves, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/chalonsenchampagne »}] Un lieu spécifique pour comprendre le cycle de l’eau et le traitement des eaux usées et des eaux pluviales. Parking gratuit à proximité

Découvrez les coulisses d’une station de traitement des eaux usées et suivez le parcours de l’eau, de son arrivée sur le site jusqu’à son retour dans le milieu naturel. Cette visite guidée vous de du…

©Veolia