Visite de la station de traitement des eaux usées de Châlons-en-Champagne, Station d’épuration Châlons-en-Champagne, Châlons-en-Champagne
samedi 19 septembre 2026 · Station d'épuration Châlons-en-Champagne · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Visite de la station de traitement des eaux usées de Châlons-en-Champagne Samedi 19 septembre, 09h00 Station d’épuration Châlons-en-Champagne Marne
Visite gratuite sur inscription obligatoire. 2 visites guidées de 20 personnes maximum. Durée : 1 h 30. Prévoir des chaussures plates et fermées. Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Découvrez les coulisses d’une station de traitement des eaux usées et suivez le parcours de l’eau, de son arrivée sur le site jusqu’à son retour dans le milieu naturel. Cette visite guidée vous permettra de comprendre les différentes étapes du traitement des eaux usées, le fonctionnement des installations et leur rôle essentiel dans la préservation de l’environnement.
Le parcours comprend également la découverte de la zone Biodiversité, illustrant les actions menées en faveur de la préservation des milieux naturels. À l’issue de la visite, un temps d’échange convivial avec les équipes permettra d’approfondir les enjeux liés à la gestion de l’eau.
Station d’épuration Châlons-en-Champagne Chemin des Grèves, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/chalonsenchampagne »}] Un lieu spécifique pour comprendre le cycle de l’eau et le traitement des eaux usées et des eaux pluviales. Parking gratuit à proximité
Découvrez les coulisses d’une station de traitement des eaux usées et suivez le parcours de l’eau, de son arrivée sur le site jusqu’à son retour dans le milieu naturel. Cette visite guidée vous de du…
©Veolia
À voir aussi à Châlons-en-Champagne (Marne)
- Stages de Tennis Enfants ASPTT Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 20 juillet 2026
- Exposition Alain Min Office de Tourisme Châlons-en-Champagne 20 juillet 2026
- Atelier De la tablette au tote bag Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne 23 juillet 2026
- L’atelier des vacances Place Alexandre Godart Châlons-en-Champagne 23 juillet 2026
- Cabu raconte son histoire de l’Art La Joconde, Delacroix, Rembrandt, Picasso… Un pastiche, sinon rien ! Châlons-en-Champagne 25 juillet 2026