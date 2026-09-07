Visite de la Station d’Épuration de Narbonne Ville, Station d’épuration de Narbonne Ville, Narbonne

Informations pratiques

Visite de la Station d’Épuration de Narbonne Ville Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Station d’épuration de Narbonne Ville Aude

Limité à 15 personnes. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

La station d’épuration de Narbonne propose une visite guidée exceptionnelle à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, permettant de découvrir un équipement public essentiel à la protection du milieu naturel. Cette découverte “des coulisses” de la station d’épuration permet d’expliquer le parcours des eaux usées, des réseaux jusqu’au rejet vers le milieu naturel, en présentant les grandes étapes du traitement. La visite met en lumière les enjeux actuels liés à l’eau : préservation des milieux aquatiques, adaptation au changement climatique et réutilisation des eaux usées traitées mise en œuvre sur le site.

Station d’épuration de Narbonne Ville Route de Gruissan 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie https://www.veolia.com/fr [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/bfzoww »}] À l’heure où la sécheresse frappe le sud de la France, venez visiter la station d’épuration de Narbonne Ville et découvrez comment fonctionne la réutilisation des eaux usées.

C’est aussi l’occasion d’en savoir plus sur le grand cycle de l’eau et la préservation du milieu naturel.

La station d’épuration de Narbonne propose une visite guidée exceptionnelle à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, permettant de découvrir un équipement public essentiel à la protection…

©DR