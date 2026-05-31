Visite de la Tour Carrée, Tour Carrée, Loudun

Visite de la Tour Carrée 19 et 20 septembre Tour Carrée Vienne

Gratuit. Limitée 19 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Elle constitue aujourd’hui le seul vestige de la forteresse démantelée sous Louis XIII, qui entendait ainsi réprimer une place forte protestante.

La dernière entrée à la tour Carrée a lieu 30 minutes avant la fermeture. Le public est invité à se rapprocher de la sortie du monument 10 minutes avant l’horaire de fermeture.

Tour Carrée Carrefour des Sorciers, 86200 Loudun Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 22 22 22 La Tour Carrée témoigne du passé médiéval de Loudun. Elle domine la ville et son territoire. Construite probablement en bois vers 1040 par Foulques Nerra, Comte d’Anjou et Seigneur de Loudun, pour protéger ses états d’éventuelles incursions des comtes de Poitou, elle fut rasée et rebâtie sur les mêmes fondations par son petit-fils Foulques le Rechin durant le XIIe siècle, selon la forme actuelle.

Elle constitue aujourd’hui le seul vestige de la forteresse démantelée sous Louis XIII, qui entendait ainsi réprimer une place forte protestante.

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