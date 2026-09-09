Visite de la Tour de l’Horloge, Tour de l’Horloge, Ainay-le-Château
samedi 19 septembre 2026 · Tour de l'Horloge · Ainay-le-Château
Informations pratiques
Visite de la Tour de l’Horloge 19 et 20 septembre Tour de l’Horloge Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez ou redécouvrez les trésors de la cité médiévale d’Ainay le Château lors des visites guidées et des portes ouvertes. Départ à 15h pour la visite de la Tour de l’Horloge.
Tour de l’Horloge 18 rue de l’horloge, 03630 Ainay-le-Château Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 89 42 12 49
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©Nathalie Pasquier
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