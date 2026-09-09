Visite de la Tour de l’Horloge, Tour de l’Horloge, Ainay-le-Château

Informations pratiques

Visite de la Tour de l’Horloge 19 et 20 septembre Tour de l’Horloge Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez ou redécouvrez les trésors de la cité médiévale d’Ainay le Château lors des visites guidées et des portes ouvertes. Départ à 15h pour la visite de la Tour de l’Horloge.

Tour de l’Horloge 18 rue de l’horloge, 03630 Ainay-le-Château Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 89 42 12 49

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez ou redécouvrez les trésors de la cité médiévale d’Ainay le Château lors des visites guidées et des portes ouvertes. Départ à 15h pour la…

©Nathalie Pasquier