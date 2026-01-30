Visite de la tour Saint-Didier, Tour Saint-Didier, Langres

Visite de la tour Saint-Didier Samedi 13 juin, 10h00, 11h00 Tour Saint-Didier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T10:45:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:45:00+02:00

Les « actus » du service Patrimoine et Inventaire : la tour Saint-Didier

Moins célèbre que les tours de Navarre, du Petit-Sault ou de Saint-Ferjeux, la tour Saint-Didier n’en fut pas moins un maillon essentiel de la défense de la cité. Édifiée à l’angle sud-ouest de la première enceinte fortifiée et intégrée à la plus importante porte de la ville médiévale, elle demeure aujourd’hui l’un des monuments les plus méconnus… et les plus inaccessibles.

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, une opportunité rare s’offre au public : partir à l’assaut de la tour ! Salle basse et salle haute seront exceptionnellement ouvertes, dévoilant des espaces habituellement fermés. Cette visite sera aussi l’occasion de lever le voile sur la surprenante datation de la charpente du monument, récemment déterminée grâce aux investigations menées par le service Patrimoine et Inventaire.

Tour Saint-Didier Porte Boulière 00 LANGRES Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est 0325843307 La porte Boulière a longtemps fait office de porte principale de la cité. Elle était précédée d’une barbacane en V profondément modifiée en 1854 et définitivement démolie en 1906. Parking le long du rempart, à proximité du lieu de visite.

JEA

© Ville de Langres © Région Grand Est – Inventaire général / A. Vaillant.