Visite de la Tour Signal – siège de la Région Hauts-de-France, Siège de Région Hauts-de-France, Lille

Informations pratiques

Visite de la Tour Signal – siège de la Région Hauts-de-France Dimanche 20 septembre, 09h15, 10h15, 11h15, 14h15, 15h15, 16h15 Siège de Région Hauts-de-France Nord

8 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites panoramiques de la Tour Signal, appelé Tour de Lille

Prendre de l’altitude au siège de de la Région Hauts-de-France à travers la montée du Signal, beffroi de verre qui culmine à 67 mètres. A l’extérieur, le Signal permet de repérer de loin le siège de la Région. De par sa grande visibilité, il est ainsi utilisé pour communiquer sur les projets de la Région. A l’intérieur, il contient des salles de réunion.Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Sur inscription. La visite peut être annulée pour des raisons de sécurité selon les conditions météorologiques.

Durée : 45 min.

Siège de Région Hauts-de-France 151 avenue du Président Hoover – Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France +33 (0) 3 74 27 00 00 https://www.hautsdefrance.fr/ https://www.facebook.com/regionhautsdefrance/;https://x.com/hautsdefrance;https://www.linkedin.com/company/region-hauts-de-france/?originalSubdomain=fr;https://www.youtube.com/channel/UCyuW5V5YSUpeb_hkQ8DkDPg;https://www.snapchat.com/@regionhdf;https://www.instagram.com/region_hautsdefrance/;https://www.tiktok.com/@region_hautsdefrance [{« type »: « link », « value »: « https://www.hautsdefrance.fr/jep-2026/ »}]

Visites panoramiques de la Tour Signal, appelé Tour de Lille

© Philippe Dapvril – Région Hauts-de-France