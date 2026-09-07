AGENDA · Cuffy
Visite de La Tour Sully de Cuffy, Tour Sully de Cuffy, Cuffy
samedi 19 septembre 2026 · Tour Sully de Cuffy · Cuffy
Informations pratiques
Visite de La Tour Sully de Cuffy 19 et 20 septembre Tour Sully de Cuffy Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite des ruines et explications.
Tour Sully de Cuffy 3 route de Torteron, 18150 Cuffy Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire 06 37 77 45 71 https://la-tour-de-cuffy.wixsite.com/accueil Forteresse ruinée du XIIᵉ-XIVᵉ siècle.
Visite des ruines et explications
©Eric Boulet
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