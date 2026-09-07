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Visite de La Tour Sully de Cuffy, Tour Sully de Cuffy, Cuffy

samedi 19 septembre 2026 · Tour Sully de Cuffy · Cuffy

Visite de La Tour Sully de Cuffy, Tour Sully de Cuffy, Cuffy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tour Sully de Cuffy
Adresse
3 route de Torteron, 18150 Cuffy
Ville
18150 Cuffy
Département
Cher

Visite de La Tour Sully de Cuffy 19 et 20 septembre Tour Sully de Cuffy Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite des ruines et explications.

Tour Sully de Cuffy 3 route de Torteron, 18150 Cuffy Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire 06 37 77 45 71 https://la-tour-de-cuffy.wixsite.com/accueil Forteresse ruinée du XIIᵉ-XIVᵉ siècle.
Visite des ruines et explications

©Eric Boulet

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