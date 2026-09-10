Visite de l’abbaye d’Autrey et de ses jardins, Abbaye Notre-Dame d’Autrey et ses jardins, Autrey

Informations pratiques

Visite de l’abbaye d’Autrey et de ses jardins 19 et 20 septembre Abbaye Notre-Dame d’Autrey et ses jardins Vosges

5€ l’entrée – Gratuit pour les moins de 15 ans. Renseignements au 03 29 65 89 33

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’abbaye et de ses jardins, labellisés ‘Jardin remarquable’ !

Abbaye Notre-Dame d’Autrey et ses jardins 2 Rue de l’Abbaye, 88700 Autrey Autrey 88700 Vosges Grand Est 03 29 65 89 30 http://www.abbayedautrey.com/ L’abbaye d’Autrey a été fondée en 1149 par le cardinal Étienne de Bar, évêque de Metz, à son retour de la deuxième croisade. Elle est de style baroque. Au XVIᵉ siècle, les restaurations entreprises apportent un compromis entre style gothique et style Renaissance. À la suite de la guerre de Trente Ans, l’abbaye est à nouveau transformée sur ses ruines et reprise par la communauté religieuse.

En 1791, les biens sont vendus par l’État : l’abbaye devient une manufacture de tréfilerie, dont l’activité cessera en 1858. Petit séminaire, puis hospice départemental, l’abbaye sera classée au titre des Monuments historiques en 1911. Elle subit cependant des dégâts considérables en 1944. Les travaux de reconstruction se poursuivent jusqu’à nos jours.

Jardins réguliers, à l’anglaise, médicinal, de la Vierge Marie, roseraie, île sauvage, clos des Anges, jardin de l’Enfant Jésus… Quinze jardins se succèdent, chacun porteur d’une histoire. On compte également 3 500 variétés de végétaux, réparties sur quatre hectares tout autour de l’abbaye d’Autrey.

Visite libre de l’abbaye et de ses jardins, labellisés ‘Jardin remarquable’ !

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