Visite de l’abbaye du XVIIème Place de l’Hôtel de Ville Saint-Georges-sur-Loire
Visite de l’abbaye du XVIIème Place de l’Hôtel de Ville Saint-Georges-sur-Loire mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Georges-sur-Loire
Visite de l’abbaye du XVIIème
Place de l’Hôtel de Ville Abbaye Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 11:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Découvrez l’histoire de l’abbaye de Saint Georges et visitez la maison conventuelle du XVIIème (actuelle mairie). Tous les mercredis de juillet et le 12 et 19 août à 11h. Rendez-vous dans le hall de la mairie.
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Place de l’Hôtel de Ville Abbaye Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 14 80 mairie@saint-georges-sur-loire.fr
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English :
Discover the history of Saint Georges Abbey and visit the 17th-century convent house (now the town hall). Every Wednesday in July and August 12 and 19 at 11am. Meet in the town hall.
L’événement Visite de l’abbaye du XVIIème Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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