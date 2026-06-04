Saint-Georges-sur-Loire

Visites insolites au château de Serrant

Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-08-23 12:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Découvrez les espaces non ouverts au public du château de Serrant

Accompagné par un guide conférencier, poussez les portes des salles fermées au public et découvrez les coulisses de la vie de château boucherie, souterrains, chambres de domestiques, escaliers dérobés, salle d’archives. La visite permet de mieux comprendre le fonctionnement d’un grand château et les grandes innovations technologiques du début du 20e siècle. .

Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 13 01 contact@chateau-serrant.net

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English :

Discover areas not open to the public at Château de Serrant

L’événement Visites insolites au château de Serrant Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages