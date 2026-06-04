Visites costumées au Château de Serrant Saint-Georges-sur-Loire
Visites costumées au Château de Serrant Saint-Georges-sur-Loire mardi 7 juillet 2026.
Saint-Georges-sur-Loire
Visites costumées au Château de Serrant
Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-07
Visites guidées en compagnie d’un guide costumé ; prêt d’un costume pour les enfants !
Découvrez la vie de château en famille avec d’un guide costumé et des costumes prêtés aux enfants ! .
Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 13 01 contact@chateau-serrant.net
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English :
Guided tours in the company of a costumed guide; loan of a costume for children!
L’événement Visites costumées au Château de Serrant Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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