Visite de l’Alambic, Alambic, Châtillon-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Alambic · Châtillon-sur-Loire
Informations pratiques
Visite de l’Alambic Samedi 19 septembre, 15h00 Alambic Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Situé place du Champ de Foire, à proximité de l’Éthelin, l’alambic a été créé en 1920 par le syndicat des viticulteurs et agriculteurs du canton de Châtillon-sur-Loire. Réservé aux propriétaires de vignes ou de vergers, le droit, transmis de génération en génération, pour produire de l’alcool pour une consommation personnelle, a pris fin en l’an 2000.
Alambic Place du Champ-de-Foire, 45360 Châtillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 31 99 66 https://chatillon-sur-loire.com/ Situé place du Champ de Foire, à proximité de l’Éthelin, l’alambic a été créé en 1920 par le syndicat des viticulteurs et agriculteurs du canton de Châtillon-sur-Loire. Réservé aux propriétaires de vignes ou de vergers, le droit, transmis de génération en génération, pour produire de l’alcool pour une consommation personnelle, a pris fin en l’an 2000.
Situé place du Champ de Foire, à proximité de l’Éthelin, l’alambic a été créé en 1920 par le syndicat des viticulteurs et agriculteurs du canton de Châtillon-sur-Loire.
©Mairie
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