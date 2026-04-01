visite de l’ancien couvent de la Baumette, Ancien couvent de la Baumette, Angers

Informations pratiques

visite de l’ancien couvent de la Baumette 19 et 20 septembre Ancien couvent de la Baumette Maine-et-Loire

7 €, (gratuit pour les – de 12 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’ANCIEN COUVENT DE LA BAUMETTE vous accueille pour une visite à l’occasion des journées du patrimoine 2026 et vous invite à découvrir de ses terrasses la vue sur Angers et la Maine, son cloître, sa chapelle et ses jardins.

Ancien couvent de la Baumette 1 rue Haut de la Baumette Angers 49000 Angers 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire http://labaumette.net/ https://www.facebook.com/labaumette/;https://www.instagram.com/anciencouventdelabaumette/ Monument Historique privé, fondé en 1452 par le Roi René, l’ancien couvent des Cordeliers est creusé dans un rocher surplombant la Maine, au sud d’Angers. On y découvre une chapelle du 15ème, un cloître du 18ème, un jardin médicinal ainsi qu’un exceptionnel aménagement de terrasses en escalier. Il offre l’un des plus prestigieux paysages de notre région classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Parking gratuit, Participation : 7 €, (gratuit – de 12 ans).

Temps de visite libre et documentée. Sans réservation.

L’ANCIEN COUVENT DE LA BAUMETTE vous accueille pour une visite à l’occasion des journées du patrimoine 2026 et vous invite à découvrir de ses terrasses la vue sur Angers et la Maine, son cloître, sa…

Yolande Stern ©