Visite de l’ancien couvent des sœurs de la Providence, Les Jardins d’Arcadie, Troyes
Visite de l’ancien couvent des sœurs de la Providence, Les Jardins d’Arcadie, Troyes samedi 19 septembre 2026.
Visite de l’ancien couvent des sœurs de la Providence Samedi 19 septembre, 10h00 Les Jardins d’Arcadie Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Ancien couvent des Soeurs de la Providence, venez découvrir ce magnifique bâtiment, sa chapelle et ses jardins.
Les Jardins d’Arcadie 21 rue des terrasses 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 0310454405 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-troyes?residence_interet=22 Havre de paix niché au cœur de la congrégation des Sœurs de la Providence, venez découvrir l’architecture de cette résidence ainsi que sa magnifique chapelle.
Ancien couvent des Soeurs de la Providence, venez découvrir ce magnifique bâtiment, sa chapelle et ses jardins.
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