Visite de l’ancienne Trésorerie Générale, Direction régionale des finances publiques, Strasbourg
Visite de l’ancienne Trésorerie Générale, Direction régionale des finances publiques, Strasbourg samedi 19 septembre 2026.
Visite de l’ancienne Trésorerie Générale Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Direction régionale des finances publiques Bas-Rhin
Limité à 15 personnes par créneau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Venez observer l’histoire de l’ancien « ministère Ouest », devenu le siège actuel de la Direction régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le lien suivant : https://script.google.com/macros/s/AKfycbzA5QfYsW-FKnGG3YcLrYIiVs3Hcr0ZgmAHfUzPUbknlrAAlzdqt_zQeCga51gWtcdVuw/exec
Direction régionale des finances publiques 4 place de la République, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Neustadt Bas-Rhin Grand Est 03 88 25 40 89 [{« data »: null, « link »: « https://script.google.com/macros/s/AKfycbzA5QfYsW-FKnGG3YcLrYIiVs3Hcr0ZgmAHfUzPUbknlrAAlzdqt_zQeCga51gWtcdVuw/exec »}] Situé au nord de la place de la République à Strasbourg, l’ancien bâtiment du ministère Ouest, construit entre 1899 et 1902, abrite aujourd’hui la Direction régionale des finances publiques Grand Est et du Bas-Rhin. Conçu par l’architecte Ludwig Lévy pour incarner le pouvoir impérial allemand dans la capitale du Reichsland, ce bâtiment prestigieux symbolise le rôle administratif majeur de Strasbourg à l’époque.
Son architecture en grès beige des Vosges, son plan en quadrilatère avec cour intérieure, et son riche décor sculpté — allégories, symboles agricoles et industriels — témoignent des fonctions multiples de l’ancien ministère : finances, commerce, agriculture, travaux publics… L’intérieur, largement conservé, dévoile escaliers d’honneur, pièces d’apparat et vitraux, reflétant le faste de l’administration impériale.
Classé Monument historique en 1996, ce bâtiment emblématique de la Neustadt illustre à la fois la puissance politique d’un empire et l’élégance d’un patrimoine toujours vivant. Tram B, C, E, F. Arrêt République. Parking Broglie.
Venez observer l’histoire de l’ancien « ministère Ouest », devenu le siège actuel de la Direction régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
©Laurent Schaeffer
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