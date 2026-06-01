Visite de l’ancienne Trésorerie Générale, Direction régionale des finances publiques, Strasbourg

Visite de l’ancienne Trésorerie Générale Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Direction régionale des finances publiques Bas-Rhin

Limité à 15 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez observer l’histoire de l’ancien « ministère Ouest », devenu le siège actuel de la Direction régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le lien suivant : https://script.google.com/macros/s/AKfycbzA5QfYsW-FKnGG3YcLrYIiVs3Hcr0ZgmAHfUzPUbknlrAAlzdqt_zQeCga51gWtcdVuw/exec

Direction régionale des finances publiques 4 place de la République, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Neustadt Bas-Rhin Grand Est 03 88 25 40 89 [{« data »: null, « link »: « https://script.google.com/macros/s/AKfycbzA5QfYsW-FKnGG3YcLrYIiVs3Hcr0ZgmAHfUzPUbknlrAAlzdqt_zQeCga51gWtcdVuw/exec »}] Situé au nord de la place de la République à Strasbourg, l’ancien bâtiment du ministère Ouest, construit entre 1899 et 1902, abrite aujourd’hui la Direction régionale des finances publiques Grand Est et du Bas-Rhin. Conçu par l’architecte Ludwig Lévy pour incarner le pouvoir impérial allemand dans la capitale du Reichsland, ce bâtiment prestigieux symbolise le rôle administratif majeur de Strasbourg à l’époque.

Son architecture en grès beige des Vosges, son plan en quadrilatère avec cour intérieure, et son riche décor sculpté — allégories, symboles agricoles et industriels — témoignent des fonctions multiples de l’ancien ministère : finances, commerce, agriculture, travaux publics… L’intérieur, largement conservé, dévoile escaliers d’honneur, pièces d’apparat et vitraux, reflétant le faste de l’administration impériale.

Classé Monument historique en 1996, ce bâtiment emblématique de la Neustadt illustre à la fois la puissance politique d’un empire et l’élégance d’un patrimoine toujours vivant. Tram B, C, E, F. Arrêt République. Parking Broglie.

Venez observer l’histoire de l’ancien « ministère Ouest », devenu le siège actuel de la Direction régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.

©Laurent Schaeffer