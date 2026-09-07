Visite de l’apothicairerie de Lodève : ancienne pharmacie de l’hôpital, Ancienne pharmacie de l’hôpital, Lodève

Informations pratiques

Visite de l’apothicairerie de Lodève : ancienne pharmacie de l’hôpital Samedi 19 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30 Ancienne pharmacie de l’hôpital Hérault

Gratuit sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Rob de sureau, électuaire, pommade de limaçon… Ces noms mystérieux désignent des remèdes et des préparations autrefois conservés dans les pots de l’ancienne pharmacie de Lodève.

Lors d’une visite flash, découvrez cette apothicairerie du XIXe siècle, remarquablement conservée, avec ses boiseries et ses pots en porcelaine, au cœur du bâtiment historique de l’hôpital. Un véritable voyage dans le temps pour comprendre l’évolution des pratiques pharmaceutiques, le rôle de l’hôpital au fil des siècles et les personnalités qui ont façonné ce lieu unique.

Ancienne pharmacie de l’hôpital 13 bd Pasteur, 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 88 86 44 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr »}]

Rob de Sureau, Électuaire, Pommade de Limaçon… Ces noms mystérieux sont ceux de remèdes et de substances autrefois conservés dans les pots de l’ancienne pharmacie de Lodève. Découvrez en visite du…

©Vauban