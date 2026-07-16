AGENDA · Le Vésinet
Visite de l’Arboretum des Ibis, Les Ibis, Le Vésinet
dimanche 20 septembre 2026 · Les Ibis · Le Vésinet
Informations pratiques
Visite de l’Arboretum des Ibis Dimanche 20 septembre, 14h00 Les Ibis Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Promenade guide par M. Bercovici, membre de la Société d’Initiative et de Défense du Site du Vésinet et M. Ashanti, responsable du patrimoine arboré de la Ville du Vésinet.
Venez découvrir une centaine d’espèces d’arbres différentes qui arborent l’île des Ibis et ses alentours
Les Ibis Les ibis 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France
Circuit commenté dans l’Arboretum
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