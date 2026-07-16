Visite de l’Arboretum des Ibis, Les Ibis, Le Vésinet

Informations pratiques

Visite de l’Arboretum des Ibis Dimanche 20 septembre, 14h00 Les Ibis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Promenade guide par M. Bercovici, membre de la Société d’Initiative et de Défense du Site du Vésinet et M. Ashanti, responsable du patrimoine arboré de la Ville du Vésinet.

Venez découvrir une centaine d’espèces d’arbres différentes qui arborent l’île des Ibis et ses alentours

Les Ibis Les ibis 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France

Circuit commenté dans l’Arboretum

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