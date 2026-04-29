Cognac

Visite de l’atelier d’Anja Madsen Pernot

45 rue Aristide Briand Cognac Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17 16:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Destination Cognac vous propose une expérience touristique privilégiée pour partir à la découverte des savoir-faire d’excellence de notre Destination.

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45 rue Aristide Briand Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71

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English :

Destination Cognac offers you a privileged tourist experience to discover our Destination?s know-how and excellence.

L’événement Visite de l’atelier d’Anja Madsen Pernot Cognac a été mis à jour le 2026-04-25 par Destination Cognac