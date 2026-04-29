Visite de l’atelier d’Anja Madsen Pernot Cognac
Visite de l’atelier d’Anja Madsen Pernot Cognac mercredi 17 juin 2026.
Cognac
Visite de l’atelier d’Anja Madsen Pernot
45 rue Aristide Briand Cognac Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 16:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Destination Cognac vous propose une expérience touristique privilégiée pour partir à la découverte des savoir-faire d’excellence de notre Destination.
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45 rue Aristide Briand Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71
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English :
Destination Cognac offers you a privileged tourist experience to discover our Destination?s know-how and excellence.
L’événement Visite de l’atelier d’Anja Madsen Pernot Cognac a été mis à jour le 2026-04-25 par Destination Cognac
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