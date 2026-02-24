Visite de l’atelier de Cheyne Imprimerie Cheyne éditeur Le Chambon-sur-Lignon
Visite de l’atelier de Cheyne Imprimerie Cheyne éditeur Le Chambon-sur-Lignon mercredi 19 août 2026.
Imprimerie Cheyne éditeur Bois de Chaumette Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 15:30:00
2026-08-19
A la découverte de la typographie et de la librairie de Cheyne Editeur.
Imprimerie Cheyne éditeur Bois de Chaumette Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
Discover Cheyne Editeur’s typography and bookshop.
