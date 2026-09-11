Visite de l’atelier de reliure, Bibliothèque, Mulhouse

Informations pratiques

Visite de l’atelier de reliure Samedi 19 septembre, 10h00, 11h15, 14h00, 15h15 Bibliothèque Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Lieu habituellement inaccessible au public, l’atelier et son équipe vous dévoileront un large panel de missions et activités, de la plastification des livres que vous empruntez à la restauration de documents anciens et fragiles en passant par la conservation préventive et la reliure de journaux.

Bibliothèque 19 Grand rue 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0369776717 http://bibliotheques.mulhouse.fr https://www.facebook.com/bibmulhouse/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 69 77 67 17 »}, {« type »: « email », « value »: « contact-bibliotheques@mulhouse.fr »}]

Lieu habituellement inaccessible au public, l’atelier et son équipe vous dévoileront un large panel de missions et activités, de la plastification des livres que vous empruntez à la restauration de…

© Christian Kempf