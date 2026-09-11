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Visite de l’atelier de reliure, Bibliothèque, Mulhouse

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque · Mulhouse

Visite de l’atelier de reliure, Bibliothèque, Mulhouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque
Adresse
19 Grand rue 68100 Mulhouse
Ville
68100 Mulhouse
Département
Haut-Rhin

Visite de l’atelier de reliure Samedi 19 septembre, 10h00, 11h15, 14h00, 15h15 Bibliothèque Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Lieu habituellement inaccessible au public, l’atelier et son équipe vous dévoileront un large panel de missions et activités, de la plastification des livres que vous empruntez à la restauration de documents anciens et fragiles en passant par la conservation préventive et la reliure de journaux.

Bibliothèque 19 Grand rue 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0369776717 http://bibliotheques.mulhouse.fr https://www.facebook.com/bibmulhouse/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 69 77 67 17 »}, {« type »: « email », « value »: « contact-bibliotheques@mulhouse.fr »}]
Lieu habituellement inaccessible au public, l’atelier et son équipe vous dévoileront un large panel de missions et activités, de la plastification des livres que vous empruntez à la restauration de…

© Christian Kempf

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