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Visite de l’atelier des peintres de l’Estaque et exposition de peintures, Villa Bellevue, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Villa Bellevue · Marseille

Visite de l’atelier des peintres de l’Estaque et exposition de peintures, Villa Bellevue, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Villa Bellevue
Adresse
146 montée Pichou, 13016 Marseille
Ville
13016 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Visite de l’atelier des peintres de l’Estaque et exposition de peintures 19 et 20 septembre Villa Bellevue Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sur les pas de Cézanne des peintres amateurs pratiquent dans l’atelier collectif au gré de leur inspiration et créativité.

Villa Bellevue 146 montée Pichou, 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Sur les pas de Cézanne des peintres amateurs pratiquent dans l’atelier collectif au gré de leur inspiration et créativité.

©Christian Apercé

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