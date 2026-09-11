Visite de l’atelier des peintres de l’Estaque et exposition de peintures, Villa Bellevue, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Villa Bellevue · Marseille
Informations pratiques
Visite de l’atelier des peintres de l’Estaque et exposition de peintures 19 et 20 septembre Villa Bellevue Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Sur les pas de Cézanne des peintres amateurs pratiquent dans l’atelier collectif au gré de leur inspiration et créativité.
Villa Bellevue 146 montée Pichou, 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Sur les pas de Cézanne des peintres amateurs pratiquent dans l’atelier collectif au gré de leur inspiration et créativité.
©Christian Apercé
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