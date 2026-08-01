Visite de l’atelier des Tontons Papas Atelier des Tontons Papas Casteljaloux
jeudi 27 août 2026 · Atelier des Tontons Papas · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
Visite de l’atelier des Tontons Papas
Atelier des Tontons Papas 380 Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Visite commentée de l’atelier glacier des Tontons Papas
Nombre de places limité. Durée de la visite 1h30
Sur inscription
Visite commentée de l’atelier glacier des Tontons Papas
Nombre de places limité. Durée de la visite 1h30 .
Atelier des Tontons Papas 380 Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr
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English : Visite de l’atelier des Tontons Papas
Guided Tour of the Tontons Papas Ice Cream Workshop
Limited number of spots. Tour duration: 1 hour 30 minutes
Registration required
L’événement Visite de l’atelier des Tontons Papas Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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