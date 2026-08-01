Visite de l’atelier des Tontons Papas Atelier des Tontons Papas Casteljaloux

Informations pratiques

Casteljaloux

Visite de l’atelier des Tontons Papas

Atelier des Tontons Papas 380 Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Visite commentée de l’atelier glacier des Tontons Papas

Nombre de places limité. Durée de la visite 1h30

Sur inscription

Visite commentée de l’atelier glacier des Tontons Papas

Nombre de places limité. Durée de la visite 1h30 .

Atelier des Tontons Papas 380 Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr

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English : Visite de l’atelier des Tontons Papas

Guided Tour of the Tontons Papas Ice Cream Workshop

Limited number of spots. Tour duration: 1 hour 30 minutes

Registration required

L’événement Visite de l’atelier des Tontons Papas Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne