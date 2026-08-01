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Visite de l’atelier des Tontons Papas Atelier des Tontons Papas Casteljaloux

jeudi 27 août 2026 · Atelier des Tontons Papas · Casteljaloux

Visite de l’atelier des Tontons Papas Atelier des Tontons Papas Casteljaloux

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Atelier des Tontons Papas
Adresse
380 Rue des Chantiers de Jeunesse
Ville
47700 Casteljaloux
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Casteljaloux

Visite de l’atelier des Tontons Papas

Atelier des Tontons Papas 380 Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Visite commentée de l’atelier glacier des Tontons Papas
Nombre de places limité. Durée de la visite 1h30
Sur inscription
Visite commentée de l’atelier glacier des Tontons Papas
Nombre de places limité. Durée de la visite 1h30   .

Atelier des Tontons Papas 380 Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44  commercialisation@tourisme-clg.fr

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English : Visite de l’atelier des Tontons Papas

Guided Tour of the Tontons Papas Ice Cream Workshop
Limited number of spots. Tour duration: 1 hour 30 minutes
Registration required

L’événement Visite de l’atelier des Tontons Papas Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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